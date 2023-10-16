Киев, 16 октября, 2023, 04:55 — ИА Регнум. На Украине в Миргороде в Полтавской области в ночь на 16 октября прогремел повторный мощный взрыв. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подробности инцидента не сообщаются. Какие именно объекты пострадали не известно. Заявлений от местных властей не поступало.

Первая серия взрывов была слышна в Миргороде через несколько минут после того, как мощный взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска. Затем взрывы раздалась в городе Кропивницком Кировоградской области.