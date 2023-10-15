Москва, 15 октября, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Погода в Москве пока что не требует менять летнюю резину на автомобилях на зимнюю, но задумываться об этом уже можно, сообщил 15 октября ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Начиная со вторника среднесуточная температура будет около 5 градусов, можно уже задумываться о смене резины. Но я давать советы не хотел бы в такой переходный период, каждый должен решать сам», — сказал он, добавив, что сам пока летнюю резину менять не собирается.

По словам Вильфанда, согласно климатическим наблюдениям, вопрос смены резины становится особенно актуальным с 25 октября.

«Сейчас и то, и другое решение допустимы. Кто боится очередей, можно уже задуматься. Но если речь идет о резине с шипами, я бы ещё подождал», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников отмечал ранее, что водители могут ездить на липучей резине круглогодично, так как установленными нормами это не запрещено.