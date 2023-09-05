Москва, 5 сентября, 2023, 21:22 — ИА Регнум. Водители могут ездить на липучей резине круглогодично, так как установленными нормами это не запрещено, заявил 5 сентября начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Есть такое понятие — липучка, она не запрещена летом. Липучая резина может использоваться хоть когда. Вопросов к ней нет», — сказал он на брифинге по изменениям в перечне неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию транспорта.

Черников указал, что при движении на «липучке» летом они сильнее изнашивается, чем зимой, но отстранять за её круглогодичное использование водителей не будут.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября 2023 года в России вступили в силу новые правила пользования автомобилями, которые коснулись перечня неисправностей, с которыми нельзя продолжать движение, шин и тонировки. Так, в их перечень попала установка шипованных шин в летние месяцы и езда не на зимних шинах в декабре, январе и феврале.