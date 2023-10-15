Киев, 15 октября, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Западные партнёры Украины начинают уставать от темы оказания Киеву военной помощи и на фоне приближающихся в США и странах ЕС выборов хотели бы забыть о ведущихся на территории Украины боевых действиях, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Сергей Корсун ИА Регнум

В интервью Reuters чиновник обвинил западных политиков в слабости.

«Вижу большую усталость, вижу большую слабость среди наших партнёров», — сказал Марченко.

Чиновник отметил, что властям Украины для получения военной помощи Запада приходится прикладывать «вдвое больше усилий», чем ещё полгода назад. Марченко предположил, что причинами такого изменения в отношении к Украине западных политиков стали в том числе приближающиеся в США и некоторых странах ЕС выборы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 15 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский «достал всех». Лавров процитировал пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову и помощнику российского лидера Юрию Ушакову слова румынского сенатора Дианы Шошоакэ, которая призывала не допустить выступления Зеленского в парламенте Румынии.

Как сообщалось ранее, 10 октября парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступить Зеленский, а Шошоакэ потребовала у прибывшего в Бухарест Зеленского уважать румынское меньшинство и вернуть Румынии её территории.

Зеленский ведёт себя как избалованный, капризный ребёнок, отметил ранее американский журналист Дуглас Маккиннон. Многие в американском правительстве, как и в Европе, устали от его поведения, отметил журналист.