Москва, 15 октября, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский достал всех. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Он [Зеленский] достал, конечно, всех», — сказал Лавров.

Министр процитировал пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову и помощнику российского лидера Юрию Ушакову слова румынского сенатора Дианы Шошоакэ, которая призывала не допустить выступления Зеленского в парламенте Румынии.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступить Зеленский. Есть разные версии причин такого решения, одна из которых — соблюдение безопасности.

При этом Шошоакэ потребовала у прибывшего в Бухарест Зеленского уважать румынское меньшинство и вернуть Румынии её территории. Когда глава киевского режима проходил мимо сенатора, она предложила ему обсудить проблемы румынского национального меньшинства на Украине и решить территориальный вопрос.

В США ранее заявили, что Зеленский ведёт себя как избалованный, капризный ребёнок. Многие в американском правительстве, как и в Европе, устали от его поведения, заявил обозреватель Дуглас Маккиннон. По его словам, Зеленский сжигает мосты и в Европе.