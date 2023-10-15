Каир, 15 октября, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Ответ Израиля на действия ХАМАС выходят за рамки его права на самооборону и равнозначен коллективному наказанию. Об этом 16 октября заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, передаёт телеканал Al Arabiya.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси

«Реакция Израиля превышает право на самооборону и приравнивается к коллективному наказанию», — сказал он на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Каире.

Он также призвал облегчить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и заявил, что «задержка в решении палестинского вопроса приведёт к увеличению числа жертв».

Как сообщало ИА Регнум, военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами.

Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.