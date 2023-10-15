Москва, 15 октября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Между украинскими наёмниками и военнослужащими вооружённых сил Судана произошла перестрелка на военной базе Вади Сейдна в Хартуме после того, как украинцы поддержали удары Израиля по сектору Газа, в результате восемь украинских наёмников и десять суданцев были убиты. Об этом сообщает новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вооружённое столкновение вспыхнуло между военнослужащими вооружённых сил Судана и украинским личным составом после того, как последние выразили свою полную поддержку массированным воздушным бомбардировкам Израиля в секторе Газа», — сообщил портал.

Отмечается, что данный конфликт завершился перестрелкой, в результате погибли восемь украинских наёмников и 10 военных вооруженных сил Судана.

Портал отметил, что данный конфликт подтвердил присутствие украинских сил на авиабазе Вади Сейдна в городе Омдурман (Республика Судан).

Как передавало ИА Регнум, в августе стало известно, что британская разведка MI6 отправит в Африку подготовленный диверсионно-карательный отряд из украинских военных. Боевики будут противостоять сотрудничеству стран этого региона с Россией. Несколько источников заявили, что для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд из нацформирований.

Предполагается, что отряд состоит из сотни боевиков с опытом «на восточном фронте». Каратели нацелены на диверсии и ликвидацию африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией. Отряд намерены отправить из порта Измаил в город Омдурман в Судане в ближайшие дни.

В Африке растёт сопротивление диктату западных стран и Соединённых Штатов, заявил спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.

Издание American Thinker признало, что большая часть стран в Южном полушарии встала на сторону России в ситуации с украинским кризисом, и Западу пора это признать.

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, чтоЗапад превратил Украину в площадку для обкатки террористов и наёмников из разных стран мира. Он обратил внимание на то, что в результате целенаправленных действий Запада Украина превратилась в площадку для обкатки террористов и наёмников, обучения их методам ведения современной войны и применения этого опыта на пространстве СНГ и в других регионах мира.