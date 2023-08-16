Лондон, 16 августа, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Британская разведка MI6 отправит в Африку подготовленный диверсионно-карательный отряд из украинских военных. Боевики будут противостоять сотрудничеству стран этого региона с Россией. О планируемой операции РИА Новости сообщил военно-дипломатический источник.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Боевики ВСУ

Издание отмечает, что уже несколько источников заявили, что для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд из нацформирований.

Предполагается, что отряд состоит из сотни боевиков с опытом «на восточном фронте».

Каратели нацелены на диверсии и ликвидацию африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией.

Отряд намерены отправить из порта Измаил в город Омдурман в Судане в ближайшие дни.

Подразделением командует офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук, уроженец Винницкой области.

У Пращука есть опыт командира диверсионно-разведывательной группы, на счету несколько «успешных ликвидаций», участвовал в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей. Привлекался к участию в совместных спецоперациях ГУР и британской разведки в Зимбабве.

К началу спецоперации был офицером резерва ГУР.

Как сообщало ИА Регнум, в Африке растёт сопротивление диктату западных стран и Соединённых Штатов, заявил спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.

Издание American Thinker признало, что большая часть стран в Южном полушарии встала на сторону России в ситуации с украинским кризисом и Западу пора это признать.

Россия намерена и дальше помогать развитию Африканского континента и предоставлять торговые преференции. Об этом 28 июля на пленарной сессии саммита Россия ― Африка заявил президент Владимир Путин.