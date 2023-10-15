Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Армия Израиля (ЦАХАЛ) открыла артиллерийский огонь по территории Ливана в ответ на запущенные оттуда противотанковые ракеты, сообщили 15 октября в пресс-службе ЦАХАЛ.

AP / TASS

«Вслед за более ранним сообщением о пуске противотанковой ракеты в сторону военного поста Армии обороны Израиля военнослужащие Армии обороны Израиля в настоящее время отвечают артиллерийским огнём в направлении источника запуска», — сказано в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили о нанесении 15 октября удара по ещё одному военному посту ливанской группировки «Хезболла».

Как сообщало ИА Регнум ранее, 14 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что если Израиль не прекратит атаковать сектор Газа, то конфликт может стать ещё масштабнее, чем уже является, и в него может вступить «Хезболла». При таком сценарии Израиль ждёт «сильное землетрясение», отметил иранский министр.

15 октября американские СМИ со ссылкой на осведомлённые источники проинформировали о переданном Абдоллахианом через представителей ООН сообщении властям Израиля о том, что, если Израиль перейдёт иранские «красные линии» и начнёт наземную операцию в секторе Газа, Иран вынужден будет вмешаться в конфликт.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок. Существует вероятность, что действия палестинцев поддержит «Хезболла», отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.