Екатеринбург, 15 октября, 2023, 13:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге группа нетрезвых граждан устроила драку из-за оскорблений в адрес 14-летней девочки, передаёт URA.RU со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным очевидцев, инцидент произошёл у магазина на улице Билимбаевской. Нетрезвые мужчины оскорбили 14-летнюю девочку, которая ждала свою сестру, за неё стали заступаться другие прохожие, и дело дошло до массовой драки.

«Пьяные мужчины вышли из пивного магазина и начали оскорблять 14-летнюю девочку, которая ждала свою старшую сестру. За нее начали заступаться другие мужчины и завязалась драка. Мужчины чуть ли не снесли маленькую девочку, которая выходила из магазина со своим отцом», — сказано в сообщении.

В полиции Екатеринбурга заявили, что по данному инциденту проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года возле одного из баров в Москве были задержаны за драку трое футболистов. Спортсмены отмечали возвращение своего товарища из зоны СВО. После потасовки один из участников драки попал в больницу с травмами.

В октябре 2023 года около одного из торговых центров в Москве между четырьмя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из злоумышленников нанёс удары двум мужчинам. В результате один из пострадавших скончался на месте происшествия.