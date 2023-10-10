Москва, 10 октября, 2023, 23:52 — ИА Регнум. В центре Москвы в результате драки четырёх мужчин скончался один из них, сообщила 10 октября пресс-служба столичной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Около торгово-развлекательного центра на Пресненской набережной между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс двум пострадавшим удары. Мужчина 1987 года рождения скончался», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Следователи изучают записи камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев конфликта.

Предварительно установлено, что вечером 10 октября около одного из московских торговых центров между четырьмя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из злоумышленников нанёс удары двум мужчинам. В результате один из пострадавших скончался на месте происшествия.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3838494" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 7 на 8 октября актёр Павел Баршак попал в больницу после драки из-за девушки. Он получил переломы рёбер и был доставлен в больницу.

Девушка в очередной раз отказала настойчивому поклоннику Александру, тогда он решил влезть к ней в окно. Там его встретил Баршак, завязалась драка. В результате Александр ушёл, а Баршака утром госпитализировали.

В начале августа в городском округе Балашиха неизвестный мужчина устроил стрельбу из травматического оружия в ходе драки около жилого дома. После этого мужчина скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали.