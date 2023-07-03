Москва, 3 июля, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Трое футболистов были задержаны за драку возле одного из баров в Москве. Об этом ИА Регнум сообщил источник. Спортсмены отмечали возвращение своего товарища из зоны СВО. После потасовки один из участников драки попал в больницу с травмами.

Из личного архива Участник СВО Никита Кравченко и экс-футболист «Торпедо» Даниил Либерман

Происшествие случилось ещё 17 июня, но стало известно о нём только сейчас. Ночью в полицию позвонили посетители одного из баров в Орликовом переулке в Красносельском районе Москвы и сообщили о драке возле заведения. На место происшествия сразу же направили наряд полиции. У бара оперативники задержали десятерых участников потасовки, среди которых оказались трое бывших футболистов: 18-летний экс-нападающий «Торпедо» Даниил Либерман, его 22-летний двоюродный брат и бывший полузащитник нескольких футбольных команд Никита Кравченко и 22-летний Шерали Акобиров. Их и других участников драки доставили в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего.

«Молодые люди пояснили, что отдыхали в баре, после чего вышли на улицу, где к ним подошёл незнакомый мужчина, с которым у них завязался конфликт, после чего произошла драка, в ходе которой затеявший драку мужчина попал в больницу», — рассказал собеседник агентства.

На всех участников потасовки составили административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Известно, что мужчина, с которым у футболистов завязалась драка, попал в больницу с серьёзными травмами.

Журналисты ИА Регнум связались с 18-летним экс-нападающий «Торпедо» Даниилом Либерманом. Молодой человек объяснил, что отмечал в баре возвращение из зоны СВО своего двоюродного брата Никиты Кравченко. Они собрались большой компанией, каждый из парней пришел на встречу со своей девушкой. Даниил рассказал, что мужчина сам инициировал конфликт, поэтому у полиции не было вопросов к компании футболистов.

«Я не был пьян, мы уже вышли всей компанией на улицу. Рядом стояли какой-то парень и две девушки, он на них громко кричал, а потом переключился на нас. Он подошёл и спросил, есть ли у нас какие-то проблемы, мы сказали, что да — проблемы есть. И он кинулся на меня с кулаками, я ударил в ответ, и он упал. В каком нужно быть состоянии, чтобы одному подойти к трём спортсменам?» — говорит футболист.

На этом потасовка не закончилась, по словам Даниила, увидев, что их друг упал на асфальт, девушки бросились его защищать. Но вступать с ними в противостояние спортсмены не стали.

«Они были выпившие и летели на меня с кулаками. Я как-то успел увернуться. В общем, они потом вернулись к своему молодому человеку и начали его поднимать», — вспоминает Либерман.

По данным источника, от пострадавшего мужчины никаких заявлений на футболиста пока не поступало.

Даниил Либерман родился 8 октября 2004 года. Парень начинал играть в школе «Чертаново». В 2016 году перешёл в школу «Торпедо», а в марте 2022 года подписал контракт с «Торпедо» в качестве нападающего. В феврале 2023 года Либерман и «Торпедо» расторгли контракт.

Его двоюродный брат Никита Кравченко также играл во многих командах, в том числе «Чертаново», «Красногвардеец», «Трудовые резервы» и «Локомотиве». Он закончил спортивную карьеру из-за травмы колена. Недавно он отправился на СВО, где получил травмы второго колена. Сейчас бывшему спортсмену предстоит операция, после которой он планирует вернуться на службу.