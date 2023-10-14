Киев, 14 октября, 2023, 20:49 — ИА Регнум. После неудачного контрнаступления украинские военные деморализованы, заявил 14 октября бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

«Командиры пускали в лобовую атаку своих воинов, растёт недовольство, падает в определённой степени установка на наступление, деморализация идёт у людей. Это естественно», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер ранее отмечал, что украинская армия находится на грани полного уничтожения из-за колоссальных потерь. Он добавил, что в распоряжении Киева ещё есть какие-то резервы, которые будут брошены в бой, но по сути украинская армия «разбита, просто уничтожена».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что значимых успехов у ВСУ нет ни на одном из направлений контрнаступления. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября информировал, что только с начала месяца российские военные уничтожили более 17 тыс. бойцов ВСУ и более 2,7 тыс. единиц вооружения. Постпред России при ООН Василий Небензя в октябре 2023 года заявил, что контрнаступление ВСУ завершено, и российская армия перешла к активным действиям почти по всей линии фронта.