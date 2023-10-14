Рамалла , 14 октября, 2023, 22:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в результате обстрелов и бомбардировок израильской армией территории сектора Газа погибли свыше 400 человек, привело 14 октября обновлённые данные министерство здравоохранения Палестины.

По информации ведомства, жертвами атак израильских сил в секторе Газа стали за день более 400 человек.

Среди палестинцев ранения получили около 1,5 тыс. человек, добавили в минздраве.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь ЮНИСЕФ Сара Аль-Хаттаб 14 октября в эфире американского телеканала CNN заявила, что в результате ударов израильской армии по сектору Газа по меньшей мере 2215 палестинцев были убиты, в том числе более 700 детей.

Представитель организации Джеймс Элдер уточнил, что у раненых детей ужасные ожоги, миномётные ранения, некоторые лишились конечностей. По его словам, больницы Газы не в состоянии оказывать всем необходимую помощь.

В секторе Газа при обстрелах со стороны Израиля погибли не менее 10 медиков, ещё 27 получили различные ранения, уничтожены 23 машины скорой помощи. С начала эскалации конфликта убиты 28 сотрудников, работающих в сфере здравоохранения, сообщили в минздраве Палестины.