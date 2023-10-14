Мелитополь, 14 октября, 2023, 15:39 — ИА Регнум. В оккупированном украинскими войсками городе Запорожье царит атмосфера террора, а местные жители ждут прихода российской армии. Об этом 14 октября заявил глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что ровно 80 лет назад, 14 октября 1943 года завершилось освобождение города Запорожья от немецко-фашистских захватчиков.

По словам Рогова, сегодня у всех, даже у врагов, есть уверенность, что Запорожье вновь будет освобождено, именно поэтому киевский режим запрещает местным жителям праздновать день освобождения города.

«Сегодня в городе царит атмосфера террора, запугивания, проверок, обысков на улицах, насильственная мобилизация. Люди ждут прихода российской армии и освобождения», — приводит его слова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 10 октября Рогов сообщил, что российские военные продвинулись вперёд на васильевском направлении в Запорожской области. Он отметил, что в результате контратакующих действий российские войска продвинулись на несколько сотен метров, идут боевые действия высокой интенсивности.