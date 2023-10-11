Москва, 11 октября, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Одна из причин того, что полноценное, суверенное палестинское государство так и не возникло, — это образование однополярного мира и американская гегемония, дружественная к Израилю. Об этом корреспонденту ИА Регнум 11 октября заявил востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок.

Ahmed Zakot/Global Look Press

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва всегда выступала за реализацию решения Совбеза ООН о создании независимого палестинского государства.

Как рассказал Кирпичёнок, на момент принятия соответствующей резолюции ООН в 1948 году политические структуры палестинского государства ещё не сформировались. Кроме того, на его территорию, поделенную между Египтом и Иорданией, претендовал ещё и только что возникший Израиль, который после Шестидневной войны взял под контроль всю территорию палестинского государства. Как следствие, политические структуры, представляющие палестинское население, могли функционировать только в изгнании, поскольку долгое время официальная позиция Израиля заключалась в непризнании прав палестинского государства на существование.

«И только начиная с 1990-х годов, после заключения соглашения в Осло, часть израильской политической элиты стала демонстрировать готовность к некоему компромиссу, — объяснил Кирпичёнок. — Увы, позже в условиях однополярного мира и американской политической гегемонии, дружественной к Израилю, руководство США пошло на удовлетворение требований израильского руководства, которое не считало нужным предоставлять палестинской автономии больше тех прав, которые у неё были. Иными словами, процесс формирования палестинского государства оказался заморожен. Израильское руководство считало: «остановись мгновение — ты прекрасно!».

Кроме того, Израиль проводил ползучую аннексию палестинских земель, создавая там поселения. Всё это в итоге привело к созданию той ситуации, которая наблюдается сейчас.

То, как события будут развиваться дальше, зависит от исхода военной кампании против ХАМАС, которую планирует Израиль. Кирпичёнок обратил внимание, что ряд западных политических деятелей уже предупреждают о так называемом «окончательном решении палестинского вопроса».

«Когда речь идёт о борьбе с ХАМАС, то подразумевается, что её жертвами будет значительная часть населения сектора Газа. И если сектор Газа будет взят под контроль Израилем, а большая его населения погибнет или будет изгнана, то позиции палестинцев ослабнут ещё больше. Исчезнет самый крупный независимый центр силы палестинцев, который может предъявлять требования к Израилю, опираясь на силу», — констатировал востоковед.

Вдобавок и сама палестинская администрация в настоящее время не является субъектом мировой политики. Скорее это объект, который целиком и полностью зависит от поддержки США, ЕС и лояльности Израиля. Кирпичёнок полагает, что если военная акция Израиля по той или иной причине застопорится, то, возможно, возникнут предпосылки для переговоров, когда обе стороны будут выступать с позиции силы, что создаст базу для достижения договорённости. Причём представителями палестинцев будет именно движение ХАМАС, а в самом Израиле может смениться руководство, если война пойдет неудачно.

«Надо сказать, что Биньямин Нетаньяху — незаурядный политический деятель, который пережил многие политические кризисы. Но та катастрофа, которая произошла 7 октября, — это очень серьезный вызов. Если война затянется на долгое время, это даст Нетаньяху перспективы на короткий срок, потому что пока идёт война, кабинет меняться не будет. Но уже после войны начнётся разбор полётов, и тогда Нетаньяху будет крайне сложно уцелеть», — сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что стратегически Россия заинтересована в примирении сторон и в достижении компромисса между Палестиной и Израилем.

«Если Россия будет активна, то Палестина будет дружественна по отношению к РФ. Если пассивна, то влияние в автономии могут перехватить другие силы. Например, Катар, Иран или те же самые страны Запада — США и Европейский союз, — объяснил Кирпичёнок. — И ещё очень важный момент: сторонам конфликта надо дать понять, что достижение мира без участия России невозможно. Потому что долгое время и палестинцы, и израильтяне считали, что только обращение к США может поможет решить конфликт. Сегодня эта политика зашла в тупик».

Востоковед уверен — Россия сейчас может выступить в качестве объективного, незаинтересованного посредника, который способен наладить диалог между двумя сторонами. Согласился он и с тем, что объективно России выгодно создание палестинского государства, которое могло бы стать союзником РФ на Ближнем Востоке.

В ходе пленарного заседания Российской энергетической недели Путин указал, что есть мнение о том, что конфликт на Ближнем Востоке можно погасить созданием независимого палестинского государства, однако верх берут сторонники силовых методов. При этом позиция Москвы хорошо известна, и она складывалась на протяжении десятилетий — РФ поддерживает решение ООН по созданию суверенного государства Палестина.

Также он напомнил, что США в последние несколько лет пренебрегали механизмами урегулирования на Ближнем Востоке и пытались подменить решение фундаментальных политических проблем «материальными подачками» населению.

В то же время Израиль, по словам Путина, в основном военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают исконно своими.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке чревато разрастанием и выходом за нынешние рамки арабо-израильского конфликта. Он считает, что положение дел выглядит более чем тревожным.

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани уже попросил Путина выступить с инициативой о прекращении огня между Израилем и Палестиной.