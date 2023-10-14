Хабаровск, 14 октября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. В хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий поток канализации пробил стену и «выстрелил» в учителя и студента, которые находились в коридоре учебного заведения, сообщает 14 октября РЕН ТВ со ссылкой на местный Telegram-канал.

Кадри из видео

На появившихся в соцсетях видеокадрах видно, как молодой человек и преподаватель сидят на скамейке у стены. Внезапно за их спинами прорывает канализацию, и мощный поток сточных вод обрушивается на них.

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Как передавало ИА Регнум, в сентябре в Воронеже произошла крупная авария на канализационном коллекторе. В результате на улицу вылились потоки канализационных стоков. Местные СМИ сообщали, что затопленные сточными водами улицы Коминтерновского района пришлось обрабатывать раствором гипохлорита натрия.

В июне в Ставропольском крае произошёл прорыв канализации, из-за чего нечистоты попали в Новотроицкое водохранилище. Сообщалось, что в Новотроицкое водохранилище выходит ливнёвка. В 2022 году в неё уже дважды попадали стоки из канализации, которая была проложена вдоль водоёма ещё в 70-е годы прошлого века. Между тем водой из водохранилища снабжается поселок Солнечнодольск и еще семь округов края.