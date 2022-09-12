Воронеж, 12 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Раствором гипохлорита натрия обработали коммунальщики улицы Коминтерновского района Воронежа 11 сентября после аварии на канализационном коллекторе, об этом сообщили СМИ.

Пресс-служба ООО «РВК-Воронеж» Работы на месте аварии

Обработку специалисты районного комбината благоустройства совместно с «РВК-Воронеж» провели в пешеходных зонах и во дворах, которые прилегают к зоне аварии, пишет РИА «Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, крупная авария на канализационном коллекторе произошла в Коминтерновском районе 9 сентября. В результате на улицу вылились потоки канализационных стоков. На данный момент работы по устранению аварии продолжаются.