Посёлок городского типа Солнечнодольск, Ставропольский край, 2 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошел прорыв канализации, из-за чего нечистоты попали в Новотроицкое водохранилище. Причины аварии устанавливает прокуратура. По результатам проверки будет найден виновный в произошедшем, а также дана оценка работе коммунальщиков и органов власти, сообщили 2 июня в пресс-службе прокуратуры по региону.

Сточные воды

«30 мая в поселке Солнечнодольск Изобильненского городского округа произошел порыв канализации. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту прокуратура Изобильненского района проводит проверку соблюдения законодательства при обеспечении водоснабжения и водоотведения, а также при обеспечении сбора и очистки сточных вод, эксплуатации центральных систем питьевого водоснабжения», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что в Новотроицкое водохранилище выходит ливнёвка. В 2022 году в неё уже дважды попадали стоки из канализации, которая была проложена вдоль водоёма ещё в 70-е годы прошлого века, пишет ГТРК «Ставрополье». Между тем водой из водохранилища снабжается поселок Солнечнодольск и еще семь округов края.