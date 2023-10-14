Нью-Йорк, США, 14 октября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Нынешние конфликты могут иметь далеко идущие последствия. Мир, вероятно, оказался в самой опасной ситуации за последние десятки лет, предупредил глава крупнейшего американского банка JP Morgan Chase Джейми Даймон в отчёте за третий квартал, опубликованном на сайте компании.

Peter Foley/EPA/ТАСС

В своём заявлении Даймон отметил, что украинский кризис и атака ХАМАС на Израиль могут иметь далеко идущие последствия для энергетических и продовольственных рынков, мировой торговли и отношений между странами.

«Возможно, это самое опасное время в мире за последние десятилетия», — предположил руководитель JP Morgan.

В организации надеются на лучшее, но готовятся к различным вариантам развития событий, чтобы продолжать оказывать услуги клиентам вне зависимости от ситуации, подчеркнул он.

Даймон в интервью телекомпании CNN рассказал, что компания проводит «по сотне стресс-тестов» каждую неделю. Обычно за геополитическими изменениями следует глубокая или мягкая рецессия, и хорошее самочувствие рынков ещё не даёт повода считать, что так будет и дальше, добавил он.

По словам главы банка, большее беспокойство вызывают последствия в геополитике, а не в экономике. В США потребители и предприятия в целом здоровы в экономическом плане, пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября ведущие банкиры с Уолл-стрит высказали свои предупреждения о состоянии мировой экономики в условиях геополитической напряжённости и резкого повышения процентных ставок в ходе инвестиционной конференции в Эр-Рияде. Глава Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что экономические условия «значительно ужесточатся», а ФРС США, если не увидит реальных изменений, поднимет ставки выше 4,5–4,75%.

Глава JPMorgan Chase Даймон подчеркнул, что геополитическая ситуация — конфликт между Москвой и Киевом, а также напряжённость в отношениях между США и Китаем — вызывает больше опасений, чем возможная рецессия в США.