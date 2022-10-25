Эр-Рияд, 25 октября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Во вторник 25 октября ведущие банкиры с Уолл-стрит, собравшиеся в Саудовской Аравии на инвестиционную конференцию, вновь высказали свои предупреждения о состоянии мировой экономики в условиях геополитической напряженности и резкого повышения процентных ставок, передает агентство Reuters.

Ben Suhterland JPMorgan Chase

Глава Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что экономические условия «значительно ужесточатся с этого момента», а Федеральная резервная система США может поднять ставки выше 4,5-4,75%, если не увидит реальных изменений.

Кроме того, он отметил, что выбраться из «встроенной инфляции» будет трудно без замедления экономического роста.

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон, выступая на том же форуме, подчеркнул, что геополитическая ситуация — конфликт между Москвой и Киевом, а также напряженность в отношениях между США и Китаем — вызывает больше опасений, чем возможная рецессия в США.

«На горизонте много всего плохого, что может — не обязательно, но может — привести США к рецессии, — сказал он. — Но это не самое главное, о чем мы думаем. С этим мы справимся. Я бы гораздо больше беспокоился о геополитике в сегодняшнем мире».