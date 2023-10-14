Рамалла , 14 октября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Бригады «Аль-Кассам» (боевое крыло ХАМАС) заявили, что обстреливают Тель-Авив в ответ на удары ЦАХАЛ по мирным жителям в секторе Газа.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

«Бригады «Аль-Кассам» обстреливают Тель-Авив в ответ на выселение и удары по мирным жителям», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспрецедентную по масштабу ракетную атаку из анклава утром 7 октября, а также объявил о блокаде Газы. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». С обеих сторон растёт число погибших и раненых.

Президент России Владимир Путин 13 октября на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что Израиль «подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке» и имеет право на то, чтобы обеспечить своё мирное существование. Глава государства подчеркнул, что в первую очередь нужно остановить кровопролитие, и заявил о безальтернативности решения конфликта переговорным путём.