Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Порядка 800 тыс. жителей северных и центральных районов сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в южную часть анклава, передаёт телеканал Al Hadath.

Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Армия Израиля сообщила, что жители Газы смогут днём 14 октября безопасно пройти в южную часть города по двум дорогам, ЦАХАЛ призвала население не оставаться на севере «ради безопасности».

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль призвал 1,1 млн палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа.

При этом в ООН «решительно призвали отменить такой приказ», так как уже случившаяся трагедия может стать катастрофической ситуацией.

Как передавало ИА Регнум, 13 октября на саммите СНГ российский президент Владимир Путин заявил, что Израиль имеет право на защиту после беспрецедентно жестокой атаки, но решать палестинский вопрос нужно мирным путём.

Путин отметил, что целью переговоров должна стать реализация принятой ООН «формулы двух государств», предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. В первую очередь нужно остановить кровопролитие, поэтому более чем востребованы коллективные усилия, направленные на прекращение огня, добавил он.