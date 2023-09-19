Москва, 19 сентября, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Россияне смогут ознакомиться со всей линейкой проектов «Движения Первых» и платформы «Россия ― страна возможностей». Их представят на международной выставке-форуме «Россия», которая откроется в Москве на территории ВДНХ 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции участия российского движения детей и молодёжи в выставке.

Алексей Майшев/РИА Новости

В стенах флагманского павильона выставки № 1 для гостей создадут интерактивное современное пространство. Залы будут посвящены достижениям России через отражение прошлого, настоящего и будущего. Всё пространство раскроет ключевую идею проекта о том, что мечта ― это начало любого открытия. Благодаря применению инновационных технологий каждый посетитель павильона сможет визуализировать свою мечту.

«Помнить прошлое, ценить настоящее и мечтать о будущем» ― этот девиз вдохновил нас на создание уникальной программы павильона «Движения Первых», ― рассказал председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров.

На площадке выставки «Первые» проведут множество образовательных и культурно-развлекательных мероприятий для подростков и их родителей.

Первый павильон также поможет с навигацией гостей по международной выставке-форуму «Россия», которая пройдёт с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ. В ней примут участие российские регионы, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации ― они представят главные достижения страны в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, транспорте, науке и культуре.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодёжи. Идея создания единой организации обсуждалась на протяжении долгого времени. В том числе и сами дети предлагали эту идею на различных форумах и крупных проектах.

В январе 2023 года в России в «Движение Первых» открыло почти 300 отделений. Больше всего их в Тюменской и Ростовской областях и Республике Саха. Также есть отделения в новых регионах РФ.