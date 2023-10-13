Красноярск, 13 октября, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Двухлетняя девочка умерла в Красноярске, её родители практиковали сыроедение и не водили ребёнка к врачам. Об этом сообщает 13 октября пресс-служба главного следственного управления СКР по Красноярскому краю.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации ведомства, 35-летний местный житель и его 36-летняя жена никогда не давали своей дочери мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые продукты. У ребёнка развились хроническое расстройство, связанное с питанием, и анемия.

Более того, с момента рождения девочка не наблюдалась у врачей, родители обращались только к специалистам нетрадиционной медицины.

В апреле девочка простудилась. Родители вновь не отвели её к врачам, а лечили сами. Через два дня ребёнок умер.

Супругам предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении, а также в заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии (статьи 156 и 125 УК РФ).

В семье есть ещё две дочери, четырёх и семи лет. Запущена процедура по ограничению супругов в родительских правах.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Сочи грудной ребёнок скончался в семье известного блогера Максима Лютого. Супруги практиковали сыроедение, очищение организма, называли себя сторонниками питания энергией солнца. Блогер забирал мальчика, который родился в феврале, у матери и на сутки лишал его пищи. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, он был арестован по решению суда.