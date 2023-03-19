Сочи, Краснодарский край, 19 марта, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Блогер-сыроед Максим Лютый, отец умершего от истощения младенца, арестован по решению суда. Об этом сообщает 19 марта объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании блогеру меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ранее следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило в отношении 43-летнего блогера уголовное дело об истязании младенца (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

По данным следствия, сын мужчины появился на свет в съёмном жилье в посёлке Вардане 11 февраля текущего года. За медицинской помощью блогер и его 33-летняя сожительница не обращались.

Несколько раз отец забирал младенца у матери и на сутки лишал его пищи. Состояние здоровья ребёнка ухудшилось, 8 марта его решили отвезти в больницу, но не успели — младенец скончался по дороге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее блогера Лютого задержали на 10 суток за административное правонарушение. Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье о причинении младенцу смерти по неосторожности. Мать ребёнка помещена под домашний арест.