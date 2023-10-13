Севастополь, 13 октября, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Причиной громких звуков в Севастополе утром 13 октября являются учения флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Пресс-служба Черноморского флота/ТАСС

«По информации от Черноморского флота, громкие звуки в районе Северного мола — это тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение)», — написал он в Telegram-канале.

Также Развожаев отметил, что в настоящее время проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Чёрного моря.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября российские средства ПВО сбили у берегов Крыма противокорабельную ракету ВСУ «Нептун». Уничтожение произошло над северо-западной частью акватории Чёрного моря. Перед этим Развожаев объявил в городе воздушную тревогу, а в Севастополе ограничили движение морского и наземного общественного транспорта.

Воздушную тревогу в Севастополе 6 октября объявляли дважды. Средства противовоздушной обороны отражали атаку воздушных целей с моря.