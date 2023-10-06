Севастополь, 6 октября, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом 6 октября сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Воздушную тревогу объявили в городе в 22:42 мск. Это уже второе за сутки оповещение такого рода.

«Внимание всем, воздушная тревога», — такое оповещение разместил глава Севастополя.

В городе приостановлено движение общественного транспорта. Кроме того, сообщается о приостановке движения по Крымскому мосту.

Ранее ИА Регнум сообщало, что режим воздушной тревоги в Севастополе был отменён через 35 минут. Развожаев добавил, что в районе Севастопольской бухты поднимается дым — средство маскировки. Губернатор пояснил, что, несмотря на неприятный запах, угрозы дым не несёт.

Также губернатор Севастополя объяснил происхождение громких звуков в районе Стрелецкой бухты. По словам Развожаева, проводятся профилактические гранатометания в интересах противоподводной диверсионной обороны (ППДО). Глава города призвал доверять только официальным источникам информации.