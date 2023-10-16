Москва, 16 октября, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Государство последовательно сокращает нагрузку на малый и средний бизнес. Вдвое сокращён фактический срок рассмотрения обращений через сервис досудебного обжалования. По данным российского правительства, в сентябре 2023 года спорные ситуации по решениям контрольных органов или процедур поверок стали рассматривать в среднем за 8 дней или на 20% быстрее, чем в аналогичный период прошлого года.

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Снижение административной нагрузки на бизнес, создание благоприятных условий для его развития — один из приоритетов российского правительства и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Правительство также усовершенствовало процедуру проведения контрольных мероприятий: теперь проверки проходят только там, где есть риск нарушения обязательных требований. Параллельно налажена система обратной связи, оцифрованы все основные лицензии и разрешения. Последовательная работа проводится правительством на протяжении нескольких лет в рамках реформирования контрольно-надзорной деятельности (КНД).

Контрольно-надзорная деятельность в России развивается по трём направлениям: создание понятных норм и правил для бизнеса, прозрачные процедуры контроля и совершенствование на основе обратной связи.

Обязательные требования

В первом блоке реформ актуализирован весь комплекс обязательных требований к бизнесу. Речь идет о применении механизма «регуляторной гильотины», разработанного в соответствии с поручением президента Владимира Путина в феврале 2019 года.

«Регуляторная гильотина» — инструмент пересмотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду. Означает инвентаризацию действующих и обязательных для бизнеса требований. Регуляторная гильотина «отсекла» 143 тысячи обязательных требований, при этом сохранилось еще 120 тысяч норм и правил, а 55 тысяч — были приняты.

Новое регулирование

В 2021 году законом о госконтроле было введено новое регулирование контрольно-надзорной деятельности за счёт утверждения единых базовых правил и принципов для всех видов контроля. Главным изменением стало обязательное применение риск-ориентированного подхода при проведении проверок. Это значит, что проверка возможна только там, где есть риск нарушения обязательного требования.

«Риск-ориентированный подход не должен допускать перекосов и, тем самым, быть проблемой для предпринимателя. Важно, как настроены профили риска. Профиль риска — это способ найти равновесие между интересами проверяемых и потребителей, тех, кто пользуется услугами», — пояснил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Сайт правительства РФ Селекторное совещание по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства

Таким образом, бизнесу выгоднее не нарушать правила, потому что он знает, что к нему придут проверять.

Так, в Нижегородской области в III квартале 2023 года почти 2,5 тысячи предпринимателей приняли участие в семинарах об особенностях проверок. Представителям бизнеса, в частности, напомнили, что они вправе обратиться в контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита.

«Это именно разъяснительное, не контрольное мероприятие. От инспектора вы получите информацию об обязательных требованиях к вашей деятельности, о способах снижения категории риска, о видах, содержании и об интенсивности проверок, которые могут быть у вас проведены. По результатам профилактического визита вам не могут выдать предписание об устранении выявленных нарушений и привлечь к административной ответственности», — рассказал предпринимателям министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

Изменение режима осуществления плановых и внеплановых проверок ощутили и в Саратовской области. По словам министра экономического развития региона Андрея Разборова, количество внеплановых проверок по итогам первого квартала в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось в четыре раза. Он отметил, что общее количество штрафов на контролируемых лиц сократилось в три раза, а общая сумма начисленных штрафов снизилась в 7 раз.

Досудебное обжалование

Возможность быстрого досудебного обжалования решений контрольных органов относится ко второму блоку реформы КНД. Специальный сервис позволяет отслеживать ход рассмотрения жалобы в режиме реального времени и гарантирует прозрачность процесса. Такое обращение исключает участие в процедуре должностного лица, на которое подана жалоба. Характерно и что, что предприниматели стали чаще использовать новый ресурс. За год количество поданных жалоб увеличилось на 17%.

«Для предпринимателей такой сервис является возможностью пожаловаться без вовлечения в длительную судебную тяжбу. Для государства это источник обратной связи, на базе которой принимаются управленческие решения. Если мы видим, что бизнес жалуется на одно и то же, сразу начинаем анализировать причины. Возможно, корректировать нужно саму процедуру контроля», — отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Всего за время существования этого инструмента в досудебном порядке было подано более 8,7 тыс. заявлений на решения контрольных органов.

Цифровая система

Вся модель жизнедеятельности усовершенствованной контрольно-надзорной системы перешла на «цифру». Впервые все данные — начиная от плана проверок, заканчивая электронным обжалованием — собраны в единой информационной системе.

Предприниматели уже дали высокую оценку осуществленным работам. Особенно — по оптимизации получения всех лицензий и разрешений. Требования к приобретению разрешительных документов не снижались, зато количество документов, предоставляемых бизнесом, снизилось вдвое. На столько же сократился и срок их получения.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.