Экс-глава МИД Австрии считает, что кризис на Ближнем Востоке важнее Украины
Кнайсль: конфликт на Ближнем Востоке более глобальный, чем украинский
Вена, 13 октября, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что конфликт на Ближнем Востоке оказался более глобальным вопросом, чем ситуация на Украине.
Политик отметила, что за несколько дней внимание СМИ явно сместилось на палестино-израильский конфликт.
«Это гораздо более глобальный вопрос, чем украинский. Когда что-то там происходит, все выходят на улицы: от Индонезии до Буркина-Фасо», — цитирует «РИА Новости» Карин Кнайсль.
Как сообщало ИА Регнум, Карин Кнайсль, работавшая в компании «Роснефть» и дружившая с президентом Владимиром Путиным, уехала из Европы летом 2022 года из-за своей позиции, а также постоянных угроз в свой адрес.
Кнайсль в сентябре 2022 года переехала в съёмную квартиру в Санкт-Петербурге, где она начала работу в центре G. O. R. K. I.
Нонсенсом назвала Карин Кнайсль инициативу лишить её гражданства из-за выступлений в России. Она сообщила, что имеет только австрийское гражданство, о другом не просила.