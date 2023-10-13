Вена, 13 октября, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что конфликт на Ближнем Востоке оказался более глобальным вопросом, чем ситуация на Украине.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Карин Кнайсль и Владимир Путин

Политик отметила, что за несколько дней внимание СМИ явно сместилось на палестино-израильский конфликт.

«Это гораздо более глобальный вопрос, чем украинский. Когда что-то там происходит, все выходят на улицы: от Индонезии до Буркина-Фасо», — цитирует «РИА Новости» Карин Кнайсль.

Как сообщало ИА Регнум, Карин Кнайсль, работавшая в компании «Роснефть» и дружившая с президентом Владимиром Путиным, уехала из Европы летом 2022 года из-за своей позиции, а также постоянных угроз в свой адрес.

Кнайсль в сентябре 2022 года переехала в съёмную квартиру в Санкт-Петербурге, где она начала работу в центре G. O. R. K. I.

Нонсенсом назвала Карин Кнайсль инициативу лишить её гражданства из-за выступлений в России. Она сообщила, что имеет только австрийское гражданство, о другом не просила.