Москва, 17 августа, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Нонсенсом назвала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль инициативу лишить её гражданства из-за выступлений в России. В беседе с РИА Новости она сообщила, что имеет только австрийское гражданство, о другом не просила.

Дарья Драй ИА REGNUM Бывший министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль

«В прошлый раз, когда я отвечала на вопрос о российском гражданстве, СМИ написали, что я хочу его получить. А на моей родине, в Австрии, на фоне этих сообщений появилась инициатива от местных дипломатов лишить меня австрийского гражданства, превратить меня в лицо без гражданства. Это нонсенс», — пояснила Кнайсль.

По её словам, идея исходила от директора Дипломатической академии в Вене, где Кнайсль преподавала 20 лет. Дипломаты говорили бывшему министру, что она вредна для Австрии, поскольку преподаёт в Санкт-Петербургском государственном университете.

Как сообщало ИА Регнум, в июле бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что была вынуждена покинуть родину. Причиной стало её сотрудничество с Россией, австрийские власти не оставили ей выбора.

Также Кнайсль отметила, что посетила Санкт-Петербург, где проходил форум Россия ― Африка, по рабочим вопросам. Город она назвала большим интеллектуальным центром и центром искусств.

По признанию дипломата, она изучает русский язык с преподавателем, но пока он даётся ей непросто.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль временно переехала в рязанскую деревню Петрушово. Для этого она арендовала маленький деревенский дом.