Москва, 13 октября, 2023, 04:13 — ИА Регнум. Атака Израиля по аэропортам в Сирии грубо нарушает суверенитет страны и нормы международного права, заявили 12 октября в МИД России.

ИА REGNUM МИД России

ВВС Израиля нанесли удары по территории Сирийской Арабской Республики. Повреждены были взлётно-посадочные полосы международных аэропортов Дамаска и Алеппо, которые приостановили свою работу. Жизни мирных людей подверглись реальной угрозе, а также безопасность международного сообщения, отметили в МИД.

На фоне резкого обострения ситуации в зоне конфликта подобные силовые акции крайне опасны. Они могут спровоцировать вооружённую эскалацию во всём регионе, допустить этого ни в коем случае нельзя, заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, по данным сирийского информационного агентства SANA, атака на аэропорты Дамаска и Алеппо произошла днём 12 октября. Военный источник издания назвал такой шаг агрессией Израиля, пытавшегося отвлечь внимание от совершаемых в секторе Газа преступлений.

Официальный представитель армии Израиля Авихай Эдраи подтвердил нанесение авиаударов по сирийским аэропортам, объясняя их тем, что ранее из Сирии были выпущены ракеты по Израилю. Также он заявил, что ударов по Сирии будет больше. В свою очередь министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в намерении добиться обострения ситуации на Ближнем Востоке.