Тель-Авив, Израиль, 12 октября, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не справился со своими обязанностями и покинет пост сразу после завершения активной фазы нынешнего конфликта, написал в новой статье на своём сайте американский журналист Сеймур Херш.

ABIR SULTAN/POOL/ЕРАТАСС Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

«Доктрина Биби (прозвище Нетаньяху. — Прим. ред.) — его вера в то, что он может контролировать ХАМАС — поставила под угрозу безопасность Израиля и стала причиной кровавой войны», — отметил журналист.

Ссылаясь на свои источники в органах национальной безопасности Израиля, Херш заявил о недовольстве военных очевидным провалом политики Нетаньяху.

«Он ходячий мертвец. Он останется на своем посту только до тех пор, пока не прекратится стрельба. Может быть, ещё месяц или два», — отметил автор.

ХАМАС 7 октября провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, контроль над населёнными пунктами был восстановлен. По официальным данным, в Израиле погибли более 1300 человек, в секторе Газа — более 1200 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны, призвали на службу 300 тысяч резервистов и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС. Стороны продолжают обмен ударами. Армия Израиля, кроме того, 12 октября нанесла и удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии.

Комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Острота конфликта на Ближнем Востоке беспрецедентна, важно не допустить его расширения, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.

Удар ХАМАС по Израилю стал неожиданностью и катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.