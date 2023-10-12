Рамалла , 12 октября, 2023, 23:32 — ИА Регнум. В минздраве Палестины сообщили, что число погибших при ударах Армии обороны Израиля по сектору Газа увеличилось до 1537 человек.

«В результате израильской агрессии в секторе Газа погибли 1537 человек, пострадавших насчитывается 6612 палестинцев», — заявили в ведомстве.

Помимо этого, по информации минздрава, ещё 32 человека убиты на Западном берегу Иордан, контролируемом Палестиной.

Как сообщало ИА Регнум, в секторе Газа не справляются с количеством пострадавших от ударов Израиля по анклаву. Система здравоохранения стремительно приближается к коллапсу, заявил представитель минздрава в Газе Ашраф Кудра.

В государственных больницах Израиля запретили лечить взятых в плен бойцов палестинского движения ХАМАС. Согласно директиве минздрава, израильская система здравоохранения должна сосредоточиться на лечении пострадавших граждан и своих военных, а также подготовиться к приёму новых раненых.

Более 2,5 тыс. домов полностью разрушены в секторе Газа в результате ударов Израиля. Ещё около 23 тыс. строений получили такие повреждения, при которых проживание в них невозможно.