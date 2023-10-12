Москва, 12 октября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Гендиректор ювелирной фирмы Darvol Дарья Спиридонова обвиняется в мошенничествах на сумму свыше 350 млн рублей, ей предъявлено обвинение в совершении 19 преступлений, сообщила 12 октября прокуратура Москвы в своём Telegram-канале.

Официальный канал прокуратуры г. Москвы Гендиректор ювелирной фирмы Darvol Дарья Спиридонова

По данным прокуратуры, Спиридонова под предлогом извлечения прибыли от сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями получила от 19 потерпевших денежные средства в сумме более 350 млн рублей, но взятые на себя обязательства не выполнила, денежные средства не вернула.

«Ей предъявлено обвинение в совершении 19 преступлений, предусмотренных частью 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах)», — сказано в сообщении.

В феврале Хамовнический районный суд Москвы отправил Спиридонову под домашний арест.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября в отношении начальника отдела информационной безопасности ИФНС № 4 по Москве Ауримаса Солдатоваса было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее в Сети появились данные о том, что доследственная проверка ведётся в отношении одного из крупных российских бизнесменов Сергея Малофейкина, основателя модной ретейл-нейросети VIJU, главы ГК «Евросервис», которого подозревают в передаче взятки в 15 млн рублей налоговому инспектору. Таким образом он пытался избежать проверок в отношении своего бизнеса.

В начале сентября, по данным источников, Солдатовас рассказал, что бизнесмены не редко «покупали иммунитет» к проверкам. Средства через служащих ФНС среднего звена передавались руководителям московской налоговой.