Москва, 26 сентября, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в отношении начальника отдела информационной безопасности ИФНС № 4 по Москве Ауримаса Солдатоваса. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

РИА Новости/ Игорь Зарембо

Отмечается, что дело выделено в отдельное производство по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, Солдатовас вместе с государственным налоговым инспектором контрольно-аналитического отдела ИФНС осуществили мошенническую схему.

Ранее в Сети появились данные о том, что доследственная проверка ведётся в отношении одного из крупных российских бизнесменов Сергея Малофейкина, основателя модной ретейл-нейросети VIJU, главы ГК «Евросервис», которого подозревают в передаче взятки в 15 млн рублей налоговому инспектору. Таким образом он пытался избежать проверок в отношении своего бизнеса.

В качестве посредника выступала молодая сотрудница (1997 года рождения) налоговой, а деньги предназначались начальству. Показания, по данным журналистов, дала сама инспектор.

В начале сентября, по данным источников, Солдатовас рассказал, что бизнесмены не редко «покупали иммунитет» к проверкам. Средства через служащих ФНС среднего звена передавались руководителям московской налоговой.