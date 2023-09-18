Рига, 18 сентября, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Власти Латвии выгонят тысячи проживающих в стране россиян после экзамена по латышскому языку, необходимого для продления вида на жительство в стране. Об этом сообщила 18 сентября представитель управления по делам гражданства и миграции МВД республики Майра Розе.

Руслан Шамуков/ТАСС Рига

«Тем, кто не сдал экзамен и не подал заявку, на следующей неделе будет отправлено извещение о том, что им — их наберётся примерно 3600 — придется покинуть Латвию», — заявила Розе в эфире телеканала TV3.

Глава комиссии сейма республики по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества Ингмар Лидак заявил, что МВД разошлет письма гражданам России, имеющим вид на жительство в Латвии, не записавшимся на экзамен по латышскому языку. Он пообещал, что правоохранительные органы не будут устраивать охоту на русских с целью депортации.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января латвийские власти назвали разгром России одной из главных целей внешней политики. Глава МИД республики Эдгар Ринкевич заявил, что, по его мнению, Россия «не скрывает», что рассматривает конфликт на Украине как конфликт с Западом, поэтому поражение России отвечает интересам Латвии, в том числе целям обретения независимости и безопасности.

Помимо этого, избранный президент страны Эдгарс Ринкевичс 24 июня сообщил о прекращении выдачи россиянам виз всех типов, в том числе гуманитарных. Он заявил, что власти Эстонии, Латвии и Литвы обсудили ситуацию по вопросу о контроле на границах с Россией и Белоруссией и при необходимости примут «совместные решения». Позднее, 12 сентября, Латвия запретила въезд в Евросоюз через латвийско-российские и латвийско-белорусские пограничные пункты автомобилям с российскими номерами. Отмечается, что водители таких автомобилей будут вынуждены вернуться обратно, а в случае отказа выполнять требования таможенников могут вовсе лишиться своего транспортного средства.