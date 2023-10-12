Москва, 12 октября, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Комиссию в размере 3% от стоимости покупки удержит маркетплейс Wildberries с держателей платёжных карт Visa и Mastercard. Об этом говорится в сообщении компании.

Известия/ Сергей Лантюхов

Договор о взимании комиссии вступил в силу 9 октября. Покупателей предупреждают о размере комиссии в момент оформления заказа.

«При выборе способа оплаты платёжными картами международных платёжных систем Visa и Mastercard ООО «Вайлдберриз банк» будет взиматься вознаграждение банка в размере 3% в соответствии с условиями ООО «Вайлдберриз банк», — указано на сайте в разделе о способах оплаты.

Пресс-служба Wildberries сообщила в Telegram-канале, что изменения затронули российских владельцев карт Visa и Mastercard. В компании отметили, что покупатели могут оплатить товары без комиссии с помощью карты «Мир», Системы быстрых платежей и SberPay. Эти три инструмента применяются для 89% всех транзакций на Wildberries.

Изменение условий оплаты картами в Wildberries объяснили «особенностями операционно-технологического процесса приёма платежей». У компании в настоящее время нет возможности напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, которые выпущены в России.

В компании указали также, что держатели Visa и Mastercard могут воспользоваться способом оплаты по условиям, отражённым в оферте проводящего платёж банка. Детали операций с помощью остальных доступных способов оплаты изложены в оферте Wildberries.

Как сообщало ИА Регнум, в Wildberries анонсировали опцию дополнительного подтверждения заказа для защиты от «случайных покупок». Пользователям предложат варианты с pin-кодом, Face ID и Touch ID.