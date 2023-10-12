Москва, 12 октября, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении киргизского коллеги Садыра Жапарова орденом Почёта. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Терещенко/ТАСС Президент Киргизии Садыр Жапаров

Отмечается, что Жапаров удостоен ордена Почёта за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Киргизией, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер Владимир Путин утром 12 октября прилетел в киргизский Бишкек для участия в саммите СНГ. В рамках визита запланирована насыщенная программа. Владимир Путин 12 октября встретится для переговоров с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в государственной резиденции «Ала-Арча». Здесь же состоится подписание двусторонних документов.