Нью-Дели, 11 октября, 2023, 23:16 — ИА Регнум. На востоке Индии произошла железнодорожная авария, в которой погибли не менее четырёх человек, порядка 100 числятся пострадавшими, сообщила газета Times of India.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации издания, инцидент произошёл вечером 11 октября. Не менее 12 вагонов Северо-Восточного экспресса, следовавшего от терминала Ананд Вихар в Дели до Камахьи в Ассаме, сошли с рельсов недалеко от станции Рагхунатпур в Бихаре.

Пострадавших в результате аварии доставили в ближайшие больницы. Причина крушения устанавливается.

Как сообщало ИА Регнум, в результате столкновения трёх поездов в индийском штате Одиша погибли 294 человека, более тысячи получили ранения различной степени тяжести. Авария произошла вечером 2 июня.

Грузовой состав врезался в пассажирский поезд, после чего вагоны с пассажирами опрокинулись на соседний путь. Спустя время в них въехал ещё один пассажирский поезд, после чего с рельсов сошли ещё несколько вагонов с людьми. В результате ЧП опрокинулись около 15 пассажирских вагонов.