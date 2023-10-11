В Индии сошёл с рельсов сверхскорый поезд
В Индии около 100 человек пострадали в результате крушения сверхскорого поезда
Нью-Дели, 11 октября, 2023, 23:16 — ИА Регнум. На востоке Индии произошла железнодорожная авария, в которой погибли не менее четырёх человек, порядка 100 числятся пострадавшими, сообщила газета Times of India.
По информации издания, инцидент произошёл вечером 11 октября. Не менее 12 вагонов Северо-Восточного экспресса, следовавшего от терминала Ананд Вихар в Дели до Камахьи в Ассаме, сошли с рельсов недалеко от станции Рагхунатпур в Бихаре.
Пострадавших в результате аварии доставили в ближайшие больницы. Причина крушения устанавливается.
Как сообщало ИА Регнум, в результате столкновения трёх поездов в индийском штате Одиша погибли 294 человека, более тысячи получили ранения различной степени тяжести. Авария произошла вечером 2 июня.
Грузовой состав врезался в пассажирский поезд, после чего вагоны с пассажирами опрокинулись на соседний путь. Спустя время в них въехал ещё один пассажирский поезд, после чего с рельсов сошли ещё несколько вагонов с людьми. В результате ЧП опрокинулись около 15 пассажирских вагонов.