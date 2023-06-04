Нью-Дели, 4 июня, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Число погибших в результате столкновения трёх поездов в индийском штате Одиша возросло до 294 человек, более тысячи получили ранения различной степени тяжести. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщила газета Hindustan Times.

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«По меньшей мере 294 человека погибли и более 1000 получили ранения в результате одного из самых страшных и несчастных случаев в Индии», — сообщило издание, отметив, что больницы в Баласоре переполнены.

Источник отметил, что восстановительные работы на месте железнодорожной аварии ведутся в «военном режиме». Для скорейшего восстановления путей задействованы более семи специальных машин, два аварийно-спасательных поезда и от трёх до четырёх железнодорожных автомобильных кранов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Agence France-Presse сообщило о 288 жертвах железнодорожной аварии. По данным издания, глава министерства железных дорог Индии Ашвини Вайшнав анонсировал скорое проведение расследования происшествия.

Авария произошла в пятницу, 2 июня, около 19:20 по местному времени возле станции Баханага Базар. Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом.