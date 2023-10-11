Путин назвал последствия отказа стран ЕС от российских энергоносителей
Путин: экономика ЕС находится на нуле из-за отказа от российских энергоносителей
Москва, 11 октября, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Страны Евросоюза пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей, в результате чего вся их экономика находится на нулевой отметке, заявил 11 октября президент России Владимир Путин, выступая на заседании Российской энергетической недели.
«Как вы знаете, европейские страны фактически отказались от наших энергоносителей, которые многие годы обеспечивали экономическое и социальное благополучие Евросоюза. Конечно, не 100%, но в том числе это было очень серьёзным элементом этого благополучия», — отметил он.
Путин напомнил, что страны ЕС ввели ограничения на банковское обслуживание, фрахт, страховку, а также установлены так называемые полотки цен на российские нефть и газ. В итоге, подчеркнул российский лидер, европейские страны сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а экономика Евросоюза находится на около нулевой отметке.
«А промышленное производство с марта текущего года и вовсе оказалось в отрицательной зоне», — указал Путин.
Кроме того, добавил президент, реальные располагаемые доходы населения стран еврозоны снизились в первом квартале 2023 года на 1,2%, в то время как в России за этот же период времени они выросли 4,4%, а за второй квартал — плюс 5,3%.
Также российский лидер в ходе своего выступления отметил стабильную работу отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Он подчеркнул, что благодаря действиям компаний и властей РФ был увеличен танкерный флот, созданы новые механизмы платежей, страхования и перестрахования отечественных грузов.
Как передавало ИА Регнум, 14 сентября Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. Это стало новым историческим максимумом.
Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова в беседе с ИА Регнум сообщила, что в ЕС сложилась действительно очень тяжёлая ситуация, которую не получится исправить манипуляциями Европейского центрального банка.
По мнению директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексея Зубца, европейской экономике не миновать рецессии до конца 2023 года.