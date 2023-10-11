Москва, 11 октября, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Страны Евросоюза пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей, в результате чего вся их экономика находится на нулевой отметке, заявил 11 октября президент России Владимир Путин, выступая на заседании Российской энергетической недели.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Президент РФ Владимир Путин

«Как вы знаете, европейские страны фактически отказались от наших энергоносителей, которые многие годы обеспечивали экономическое и социальное благополучие Евросоюза. Конечно, не 100%, но в том числе это было очень серьёзным элементом этого благополучия», — отметил он.

Путин напомнил, что страны ЕС ввели ограничения на банковское обслуживание, фрахт, страховку, а также установлены так называемые полотки цен на российские нефть и газ. В итоге, подчеркнул российский лидер, европейские страны сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а экономика Евросоюза находится на около нулевой отметке.

«А промышленное производство с марта текущего года и вовсе оказалось в отрицательной зоне», — указал Путин.

Кроме того, добавил президент, реальные располагаемые доходы населения стран еврозоны снизились в первом квартале 2023 года на 1,2%, в то время как в России за этот же период времени они выросли 4,4%, а за второй квартал — плюс 5,3%.

Также российский лидер в ходе своего выступления отметил стабильную работу отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Он подчеркнул, что благодаря действиям компаний и властей РФ был увеличен танкерный флот, созданы новые механизмы платежей, страхования и перестрахования отечественных грузов.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. Это стало новым историческим максимумом.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова в беседе с ИА Регнум сообщила, что в ЕС сложилась действительно очень тяжёлая ситуация, которую не получится исправить манипуляциями Европейского центрального банка.

По мнению директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексея Зубца, европейской экономике не миновать рецессии до конца 2023 года.