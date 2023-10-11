Москва, 11 октября, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Уровень жизни европейцев падает, заявил президент Владимир Путин 11 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Иван Шилов ИА Регнум

В ходе выступления он рассказал, что экономика ЕС находится у «нулевой отметки», так как европейцы переплачивают за поставки нефти и газа. Показатели промышленного производства с марта находятся в целом в отрицательной зоне, что отражается на доходах населения.

«У всех ведущих промышленно развитых стран Европы их промышленное производство уходит в минус, и рост ВВП в минус. Упал жизненный уровень населения», — сказал Путин.

Он отметил, что реальные располагаемые доходы населения в еврозоне в первом квартале текущего года показали падение на минус 1,2% по сравнению с предыдущим годом. В России за этот же период зафиксирован рост реальных располагаемых доходов на 4,4%, за второй квартал — рост на 5,3%.

Как сообщало ИА Регнум, Путин также отметил стабильную работу отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Он подчеркнул, что благодаря действиям компаний и властей увеличен отечественный танкерный флот, созданы новые механизмы платежей, страхования и перестрахования отечественных грузов.