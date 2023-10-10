Москва, 10 октября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Граждане России, находящиеся в Израиле, могут покинуть эту страну, поскольку авиарейсы продолжают выполняться, а вопрос эвакуации граждан РФ из Палестины прорабатывается, заявила 10 октября официальный представитель МИД Мария Захарова.

MFA Russia/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Прорабатывается возможность проведения эвакуации обратившихся за помощью сограждан из зоны боевых действий. И российские дипмиссии занимаются подготовкой соответствующих списков, оказывают необходимую помощь нуждающимся», — сказала Захарова на брифинге министерства.

МИД дал поручение дипломатическим ведомствам поддерживать плотные контакты с согражданами, самим же гражданам для минимизации угроз также рекомендуется быть на связи с дипломатами, отметила она.

Ранее пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что желание покинуть сектор Газа уже изъявили 400 человек, среди которых есть в том числе граждане Украины и Белоруссии.

10 октября в Армии обороны Израиля заявили о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в секторе Газа. Власти автономии в свою очередь сообщили, что число погибших от ударов армии Израиля в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан достигло 788 человек.

В результате атак со стороны ХАМАС в Израиле погибли двое граждан России, сообщали в посольстве РФ. Один из погибших — 47-летний выходец из Калининградской области, который работал в полиции Израиля, передавало ИА Регнум. Представители ХАМАС заявляли, что среди взятых в плен — десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. Эта информация проверяется, отметили в Кремле. В МИД РФ ранее призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там сограждан — соблюдать максимальную осторожность.

7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 900 человек, более 100 человек были взяты в плен, в секторе Газа погибли почти 800 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции против ХАМАС в секторе Газа.

Удар ХАМАС по Израилю стал неожиданной катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.