Москва, 11 октября, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Спасатели извлекли машиниста поезда метро, оказавшегося зажатым в кабине после столкновения двух поездов на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии. Как сообщает РЕН ТВ, у машиниста перелом ноги, а также порезы от осколков стёкол. Его передали медикам для оказания помощи.

МЧС России

По предварительным данным, всего пострадали четыре человека. Помимо машиниста это подросток, у которого выявлена черепно-мозговая травма, и две женщины.

Инцидент в московском метрополитене произошёл примерно в 10:30 в среду, 11 октября. На станции «Печатники» следовавший в депо без пассажиров поезд врезался в стоящий на станции состав. Никто из пассажиров серьёзно не пострадал, отметил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в течение нескольких часов движение на линии восстановят. Пока же поезда не ходят в обе стороны на отрезке «Дубровка» — «Люблино».

Среди возможных причин происшествия рассматриваются отказ тормозов и иная техническая неполадка.