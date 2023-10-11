Магадан, 11 октября, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что Колыма не примет предателей и релокантов, региону нужны трудолюбивые и талантливые люди.

Виктор Сатановский/РИА Новости

«Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более, эти клише от релокантов прошлого», — сказал он на встрече с учителями.

Глава региона добавил, что Магаданская область сегодня динамично развивается по поручению президента Владимира Путина и правительства.

«Поэтому нам сюда нужны грамотные, образованные и профессиональные люди», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман заявил, что неделю назад переехал из Великобритании в Израиль, но теперь в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта приехал в Москву. Вернуться в Израиль он намерен после прекращения боевых действий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил на пленарном заседании 10 октября, что в России не только не ждут релокантов, которые уехали из страны и желали победы киевскому режиму, но и обеспечат им «Магадан».