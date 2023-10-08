Пекин, 8 октября, 2023, 05:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины столкнулись с массовым дезертирством из-за огромных потер и усталости солдат. Об этом сообщил аналитик китайского издания South China Morning Post Самид Баша.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Приходит всё больше и больше сообщений о постоянно возрастающем уровне стресса и проблемах с психическим здоровьем, при этом солдаты ВСУ отказываются идти в бой», — написал обозреватель китайского издания.

Аналитик отметил, что низкий боевой дух украинских военнослужащих приводит к массовому дезертирству. По его данным, в начале июня пограничники ловили до 20 беглецов в сутки. Кроме того, согласно данным миграционных служб Румынии, с начала конфликта границу с Украиной незаконно пересекли 6200 мужчин.

По мнению обозревателя, высокие потери, отсутствие ротации и неэффективность вооружения привели к плачевному моральному состоянию ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее попавший в плен на запорожском направлении украинский военнослужащих рассказал о десятках дезертиров из-за ситуации на фронте. Он оценил моральное состояние Вооружённых сил Украины ниже среднего. Так военнопленный указал на враньё командиров, которое приводит к гибели солдат.