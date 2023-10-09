Москва, 9 октября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Актёр Павел Баршак получил переломы рёбер, защищая свою знакомую от преследователя. Его поместили в больницу, сообщил 9 октября источник ИА Регнум.

Сергей Фадеичев/ТАСС Павел Баршак

Инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 октября, когда Баршак гостил у своей подруги по имени Анастасия. Девушка, которая работает хореографом, не раз жаловалась на преследования со стороны мужчины по имени Александр. В ту ночь мужчина ей звонил, а потом пришёл к её дому.

Девушка в очередной раз отказала настойчивому поклоннику, тогда он решил влезть к ней в окно. Там его встретил Павел Баршак, завязалась драка. В результате Александр ушёл, а Баршака утром госпитализировали из-за переломов рёбер.

Павел Баршак стал известен после выхода в 2003 году фильма «Прогулка». Позднее он снимался в фильмах и сериалах «Питер FM», «Ёлки-2», «Солдаты», «Убойная сила», «Игра», «Союз спасения» и других.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 42-летнего Павла Баршака избили на улице Нагорной, на скорой его доставили в больницу. В произошедшем разбиралась полиция.