Балашиха, Московская область, 2 августа, 2023, 04:01 — ИА Регнум. В городском округе Балашиха полиция ищет неизвестного мужчину, устроившего стрельбу из травматического оружия в ходе драки около жилого дома. Злоумышленник скрылся, пострадавший госпитализирован, сообщили 2 августа в МВД Медиа.

ru.torange.biz Стрельба

Полицейские получили сигнал о том, что у одного из домов на улице Яганова были слышны похожие на выстрелы звуки.

Предварительно установлено, что между двумя мужчинами и неизвестными гражданами произошла словесная перепалка, которая затем переросла в драку. Один из участников конфликта выстрелил в своего оппонента из предмета похожего на травматическое оружие. После этого мужчина скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали.

Полиция устанавливает местонахождение причастных к происшествию лиц.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля возле ресторана «Заварка» на улице Рочдельской в Москве неизвестные открыли стрельбу по мужчине из травматического оружия. По предварительным данным, у потерпевшего произошел конфликт на бытовой почве с неизвестными, проезжавшими на автомобиле Porsche, в результате которого один из находившихся в иномарке граждан выстрелил в мужчину, затем стрелявшие скрылись. Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.