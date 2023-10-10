Вашингтон, 10 октября, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024–2026 годы по итогам выборов в Генассамблее.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как уточняет «РИА Новости», Россия получила 83 голоса при голосовании, в то время как для избрания необходимо 97 голосов. В результате, в группе государств Восточной Европы в состав СПЧ ООН прошли Албания, набравшая 123 голоса, и Болгария, получившая 160 голосов.

Кроме того, в состав СПЧ также были избраны Бразилия, Бурунди, Китай, Кот-д’Ивуар, Куба, Доминиканская Республика, Франция, Гана, Индонезия, Япония, Кувейт, Малави и Нидерланды.

Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая в связи с этим отметила, что при голосовании существенное давление на страны оказывали США, которые агитировали за Албанию.

«Такая кампания непосредственно против нас — это беспрецедентная история. Они здесь ходили по делегациям, рассылали сообщения, встречались лично», — подчеркнула она, добавив, что в истории еще не было случаев агитации на выборах в СПЧ.

Как передавало ИА Регнум, Россия была избрана в состав Совет ООН по правам человека в 2020 году. 7 апреля 2022 года Генассамблеей ООН была принята резолюция о приостановке членства России в СПЧ. За резолюцию голосовали 93 страны. 24 страны проголосовали против, а 58 — воздержались. Россия, согласно принятому решению, не может голосовать на заседаниях СПЧ, хотя присутствовать там не запрещалось.